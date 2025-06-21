Суд примет решение о продлении меры пресечения футболисту Промесу 21 июня

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Апелляционной суд Амстердама во второй половине дня субботы, 21 июня, примет решение по поводу того, будет ли бывший полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес ожидать заседания по делу в СИЗО или на свободе. Об этом РИА Новости рассказала руководитель отдела коммуникаций и информации инстанции Анья Зандберген.

Она уточнила, что футболист прилетел в Нидерланды вечером в пятницу, 20 июня.

Промесу было предъявлено обвинение в нападении на двоюродного брата еще в 2023 году. Его приговорили к 18 месяцам колонии. Спустя время суд Амстердама назначил еще 6 лет лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков.

В феврале 2024-го Промеса задержали во время прохождения пограничного контроля в аэропорту Дубая. Однако в мае его освободили из-под стражи.

В начале июня 2025 года футболиста арестовали в его же доме в Дубае. Затем он был помещен в следственный изолятор. Промеса экстрадировали из ОАЭ в Нидерланды.

