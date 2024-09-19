Срок ареста экс-замглавы Минобороны Иванова продлен

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей до 23 декабря бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову, которого обвиняют во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Также продлили арест до 23 декабря другому фигуранту дела – предпринимателю Сергею Бородину, который вместе с Александром Фоминым и экс-подчиненным Иванова Антоном Филатовым были арестованы в конце апреля. Последнего отправили под стражу за растрату.

Все они проходят фигурантами по делу Иванова, которого задержали в конце апреля 2024 года. По версии следствия, он вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

