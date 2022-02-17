Блогера Била попросили взять под стражу из-за нарушений им меры пресечения

14:08
Фото: пресс-служба Пресненского суда
Уголовно-исполнительная инспекция и прокуратура попросили суд взять блогера Эдварда Била под стражу из-за нарушений им меры пресечения. Об этом сообщает ТАСС.
Адвокат блогера Сергей Жорин рассказал, что поводом для подобных заявлений стали публикации в поддельных аккаунтах Била в социальной сети Instagram.
"Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Москве якобы установила нарушения. Они нашли один из миллиона фейковых аккаунтов Била в Instagram и посчитали, что его ведет Бил", – заявил юрист.
Жорин уточнил, что блогер объяснил свою непричастность к публикациям, однако уголовно-исполнительная инспекция все равно настаивает на санкциях в отношении осужденного.
ДТП с участием блогера Эдварда Била (настоящее имя – Эдуард Биль. – Прим. ред.) произошло в апреле 2021 года. Молодой человек за рулем спорткара выехал на встречную полосу движения на Садовом кольце. В результате там столкнулись пять автомобилей.
В происшествии серьезно пострадала одна женщина-водитель. Это оказалась сотрудница Госдумы Мария Артемова.
В июле 2021 года Пресненский суд столицы приговорил Эдварда Била к 2 годам ограничения свободы. Его также лишили прав на управление транспортным средством на срок в 3 года. Позднее прокуратура обжаловала данное решение, посчитав его чрезмерно мягким.
В декабре Кассационный суд отменил приговор в отношении Била. Как сообщал адвокат блогера Сергей Жорин, судебная коллегия частично удовлетворила кассационное представление прокуратуры Москвы и направила дело на пересмотр.
Эдвард Бил признал вину в ДТП на повторном рассмотрении дела в суде
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