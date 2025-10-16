Суд в Москве второй раз вернул ветерану Афганистана его иск к Пугачевой

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/044

Тверской суд Москвы второй раз вернул ветерану Афганистана Александру Трещеву его иск к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей без рассмотрения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Первый иск от Трещева к Пугачевой поступил в Савеловский районный суд Москвы в сентябре этого года. В обращении он указал, что в интервью, которое вышло 10 сентября, артистка высказывалась против главы государства и правоохранительных органов России. Ветеран добавил, что она оскорбила российский народ, восхваляя президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Джохара Дудаева.

Также Трещев потребовал лишить ее возможности зарабатывать на авторских отчислениях, которые составляют 28 миллионов рублей в год. Средства распределяются через Российское авторское общество.

Савеловский суд оставил иск без движения, после чего Тверской суд зарегистрировал уже второй иск ветерана к Пугачевой, который возвратили без рассмотрения. Далее были поданы третий и четвертый иски.

