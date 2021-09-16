Суд Петербурга назначил прения по приговору историку Соколову на 23 сентября

21:11
Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"
Санкт-Петербургский городской суд назначил судебные прения по апелляционной жалобе на приговор историку Олегу Соколову на 23 сентября, сообщает РИА Новости.
"Для подготовки участников к прениям сторон заседание откладывается на 23 сентября", – объявила судья во время заседания.
Апелляционную жалобу на приговор Соколову подали его адвокаты. В тексте защита просит суд отправить дело на новое рассмотрение с отменой приговора или изменить квалификацию обвинения, исключить умысел убийства и учесть ряд смягчающих обстоятельств. Например адвокаты предлагают рассмотреть вероятность состояния аффекта и длительное пребывание в психотравмирующей ситуации, связанной с конфликтом с блогером Евгением Понасенковым.
"Действия Олега Валерьевича являются последовательными и хладнокровными. Он длительное время пилил тело и смывал кровь, что не соответствует состоянию аффекта. Далее он не вызвал скорую помощь, он приглашал гостей, пировал, созванивался с посольством и договаривался о лекциях в институте. Прошу обратить на это внимание и оставить ту квалификацию, что была определена районным судом", – высказалась адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева.
Сам Соколов поддержал жалобу и попросил сослаться на аффект для смягчения наказания.
Об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко стало известно в ноябре 2019 года. Тогда спасатели вытащили из реки Мойки в Санкт-Петербурге мужчину. В его рюкзаке нашли две отрубленные руки и травматический пистолет. Мужчину, который оказался историком Олегом Соколовым, задержали.
Также правоохранители обнаружили части тела погибшей девушки в квартире мужчины. В результате судебного процесса его приговорили к 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.
Адвокаты историка Соколова не согласились с вынесенным ему приговором
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