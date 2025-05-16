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16 мая, 15:20

Происшествия

Прокуратура обжаловала заочный приговор экс-замглавреда "Новой газеты" Мартынова

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов (Кирилл Мартынов признан иноагентом в РФ)

Прокуратура направила в Басманный суд Москвы апелляцию на заочный приговор, который был вынесен в адрес экс-замглавреда "Новой газеты" ("Новая газета", "Новая газета – Европа" признаны нежелательными организациями в России) Кирилла Мартынова (признан в РФ иноагентом) по делу об организации деятельности нежелательной организации. Об этом ТАСС рассказали в суде.

Мартынова заочно арестовали в ноябре 2024 года. Причиной проверок стала работа мужчины в издании "Новая газета. Европа" и в их проекте "Свободный университет", признанном еще одной нежелательной организацией в РФ.

Спустя время его объявили в международный розыск, а после суд заочно приговорил Мартынова к 6 годам колонии. Кроме того, ему запрещено администрировать сайты на протяжении трех лет.

Ранее бывший главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов (признан в РФ иноагентом) покинул Россию. Это произошло после допроса по уголовному делу в отношении его бывшего заместителя Мартынова.

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