Прокурор запросил для Фургала 25 лет колонии по второму делу

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Представитель гособвинения попросил суд назначить экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу 25 лет колонии строгого режима по делу о хищении более 2 миллиардов рублей у "МСП-Банка", рассказал ТАСС адвокат одного из фигурантов дела бывшего чиновника.

Уточняется, что прокурор запросил срок с учетом предыдущего приговора Фургала. Кроме того, бывшему губернатору попросили назначить штраф в 11 миллионов рублей, а также ограничить ему свободу на 2 года после отбытия основного наказания.

Фургала задержали в 2020 году. В 2023-м его признали виновным в убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского и незаконном приобретении оружия. В итоге бывшего губернатора осудили на 22 года колонии строгого режима.

Экс-чиновник пытался оспорить решение, но Кассационный суд оставил приговор в силе. Верховный суд России также отказал в рассмотрении жалобы.

