Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 19:30

Происшествия
Главная / Новости /

Прокурор запросил для Фургала 25 лет колонии по второму делу

Фургала могут приговорить к 25 годам колонии по второму делу

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Представитель гособвинения попросил суд назначить экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу 25 лет колонии строгого режима по делу о хищении более 2 миллиардов рублей у "МСП-Банка", рассказал ТАСС адвокат одного из фигурантов дела бывшего чиновника.

Уточняется, что прокурор запросил срок с учетом предыдущего приговора Фургала. Кроме того, бывшему губернатору попросили назначить штраф в 11 миллионов рублей, а также ограничить ему свободу на 2 года после отбытия основного наказания.

Фургала задержали в 2020 году. В 2023-м его признали виновным в убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского и незаконном приобретении оружия. В итоге бывшего губернатора осудили на 22 года колонии строгого режима.

Экс-чиновник пытался оспорить решение, но Кассационный суд оставил приговор в силе. Верховный суд России также отказал в рассмотрении жалобы.

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика