Кассационный суд оставил в силе приговор экс-губернатору Хабаровского края Фургалу

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Кассационный суд оставил в силе приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, осужденному на 22 года за организацию двух убийств и одного покушения, сообщает ТАСС.

"Приговор оставить без изменения, кассационные жалобы осужденных и их защитников – без удовлетворения", – заявила судебная коллегия.

Защита, в свою очередь, не согласна с решением и обжалует его в Верховном суде РФ. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Фургала. Между тем Фургал и другие фигуранты дела участвовали в заседании по видеосвязи.

Экс-глава Хабаровского края был задержан 9 июля 2020 года. По информации правоохранителей, свои преступления он совершил в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. По этому делу задержали еще четырех человек. Все они якобы являлись членами преступной группировки.

В феврале 2023 года суд присяжных признал Фургала виновным в убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского и незаконном приобретении оружия.

В том же месяце бывший глава Хабаровского края получил 22 года заключения в колонии строгого режима. При этом эпизод с незаконным приобретением оружия был исключен из приговора в связи с истечением срока давности.

Адвокат Фургала Михаил Карапетян заявлял, что права его подзащитного в суде систематически нарушались. Юрист утверждал, что после представления доказательств защиты суд отказал в большинстве документов и допросов свидетелей в оправдание Фургала. Правозащитник называл решение инстанции необоснованным. Однако в ноябре 2023 года Московский областной суд признал вынесенный Фургалу приговор законным.

Летом 2024 года адвокат одного из фигурантов данного дела Артем Сарбашев сообщил, что сторона защиты собирается оспорить приговор, который был внесен по этому делу Люблинским городским судом. По его словам, судебный процесс был проведен несправедливо в нарушение самой процедуры суда с участием присяжных заседателей.