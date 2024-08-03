Суд пересмотрит приговор экс-губернатору Хабаровского края Фургалу

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Первый кассационный суд Саратова 23 августа пересмотрит приговор по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, приговоренного к 22 годам заключения за организацию двух убийств и одного покушения, сообщил адвокат одного из фигурантов данного дела Артем Сарбашев.

Юрист подчеркнул, что в рамках заседания сторона защиты собирается оспорить приговор, который был внесен по этому делу Люблинским городским судом.

"Судебный процесс был проведен несправедливо в нарушении самой процедуры суда с участием присяжных заседателей", – цитирует Сарбашева РИА Новости.

При этом фигуранты дела примут участие в заседании в формате видеоконференцсвязи, добавил правозащитник.

Фургал был задержан 9 июля 2020 года. По информации правоохранителей, свои преступления он совершил в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

По этому делу задержали еще четырех человек. Все они якобы являлись членами преступной группировки.

В феврале 2023 года суд присяжных признал Фургала виновным в убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского и незаконном приобретении оружия.

В том же месяце бывший глава Хабаровского края получил 22 года заключения в колонии строгого режима. При этом эпизод с незаконным приобретением оружия был исключен из приговора в связи с истечением срока давности.

Адвокат Фургала Михаил Карапетян заявлял, что права его подзащитного в суде систематически нарушались. Юрист утверждал, что после представления доказательств защиты, суд отказал в большинстве документов и допросов свидетелей в оправдание Фургала. Правозащитник называл решение инстанции необоснованным. Однако в ноябре 2023 года Московский областной суд признал вынесенный Фургалу приговор законным.