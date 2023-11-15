15 ноября, 15:38Происшествия
Мособлсуд признал законным 22-летний приговор Фургалу
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Московский областной суд признал законным приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который получил 22 года колонии за организацию убийств. Об этом пишет ТАСС.
"Жалобу защиты на приговор Фургалу оставить без удовлетворения, приговор суда первой инстанции – без изменения", – огласил решение суд.
Фургал был задержан 9 июля 2020 года. По информации правоохранителей, свои преступления он совершил в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
По этому делу задержали еще четырех человек. Все они якобы являлись членами преступной группировки.
В феврале 2023 года суд присяжных признал Фургала виновным в убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского и незаконном приобретении оружия.
В этом же месяце экс-глава Хабаровского края получил 22 года заключения. Из приговора был исключен эпизод с незаконным приобретением оружия за истечением срока давности. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
Адвокат Фургала Михаил Карапетян рассказал, что права его клиента в суде систематически нарушались. По его словам, когда наступила стадия представления доказательств защиты, в суде им отказали в большинстве документов и допросов свидетелей в оправдание Фургала. Правозащитник назвал решение суда незаконным и необоснованным.
Присяжные признали Фургала виновным по всем инкриминируемым эпизодам
Читайте также