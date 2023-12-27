Суд в Москве заочно арестовал обвиняемого по делу Фургала об убийстве бизнесмена Зори

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Басманный суд Москвы заочно арестовал Михаила Тимофеева в рамках уголовного дела об убийстве хабаровского бизнесмена Евгения Зори в 2004 году. Об этом ТАСС сообщили в суде.

До этого за убийство предпринимателя осудили бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. В 2023 году ему вынесли приговор, согласно которому он будет находиться в тюрьме 22 года.

Михаила Тимофеева же обвинили по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, убийство, приготовление к преступлению и покушение на преступление".

Мера пресечения начнет действовать после задержания или экстрадиции Тимофеева в РФ.

По делу Фургала были задержаны еще четыре человека. Все они, по версии суда, принимали участие в совершении преступлений в составе группировки. В ноябре 2023 года Мособлсуд оставил без изменений приговор бывшему политику, признав его законным.



Экс-губернатор Фургал получил 22 года колонии за организацию убийств конкурентов