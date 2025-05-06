Суд не удовлетворил жалобы на взыскание с Фургала свыше 8,5 млрд руб

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Хабаровский краевой суд отклонил жалобы на взыскание с экс-губернатора региона Сергея Фургала и связанных с ним компаний свыше 8,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В судебных документах указано, что в конце прошлого года Индустриальный районный суд Хабаровска взыскал с фигурантов более 8,5 миллионов рублей. По данным надзорного органа, Фургал получал доход от фирм через доверенных лиц и при этом находился на госслужбе. Фактически он владел рядом компаний и нарушал антикоррупционное законодательство.

Первые под руководством Фургала получили доход в размере более 8,5 миллиарда рублей за период с 2008 по 2019 год. Этот доход был фактически доходом экс-губернатора края, который он не задекларировал и скрыл от контролирующих органов. Также он скрыл свои имущественные отношения и обязательства, благодаря чему ему удалось совмещать свою должность с коммерческой деятельностью.

Заседание суда состоялось во вторник, 6 мая, в 16:00 по местному времени (09:00 по московскому времени). Фургал принял участие в нем по видеосвязи из столичного СИЗО "Лефортово".

Судья Ирина Овсянникова объявила на заседании, что решение Индустриального районного суда остается без изменений, а апелляционные жалобы не будут удовлетворены.

Фургал находился на должности главы Хабаровского края с 2018 года, но в 2020 году был задержан. Правоохранители выяснили, что он совершал преступления в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

В 2023 году суд присяжных признал его виновным в убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского и незаконном приобретении оружия.

Его осудили на 22 года заключения в колонии строгого режима, хоть эпизод с незаконным приобретением оружия и был исключен из приговора в связи с истечением срока давности. Фургал свою вину не признал.

Чиновник пытался оспорить решение, но Кассационный суд также оставил приговор в силе, а жалобы защитников и осужденных без удовлетворения. Также Верховный суд России отказал в рассмотрении жалобы.