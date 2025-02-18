Верховный суд отказал в жалобе Фургала на приговор за организацию двух убийств

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Верховный суд России отказал в рассмотрении жалобы экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на свой приговор, сообщает ТАСС.

"Уголовная коллегия Верховного суда РФ решила отказать Сергею Фургалу в рассмотрении жалобы", – говорится в сообщении.

Таким образом, приговор о 22-летнем сроке лишения свободы за организацию двух убийств и одного покушения оставлен без изменений.

Ранее Фургал пытался оспорить решение, но Кассационный суд так же оставил приговор в силе, а жалобы защитников и осужденных без удовлетворения.

Фургал руководил Хабаровским краем с 2018 года, но в 2020 году был задержан. Правоохранители выяснили, что он совершал преступления в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

В 2023 году суд присяжных признал экс-главу края виновным в убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского и незаконном приобретении оружия.

Его осудили на 22 года заключения в колонии строгого режима, хоть эпизод с незаконным приобретением оружия и был исключен из приговора в связи с истечением срока давности. Фургал свою вину не признал.

