Названа причина отказа в УДО фигуранту дела Кокорина и Мамаева

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Названа причина отказа в условно-досрочном освобождении фигуранту дела о драках с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева, детскому тренеру Александру Протасовицкому. Как говорится в постановлении суда, судья не увидела в поведении осужденного раскаяния.

Как сообщает Агентство "Москва", по выводам суда, цели наказания в отношении него пока не достигнуты. В документе говорится, что Протасовицкий три раза допустил три нарушения режима содержания. За это он получил выговоры.

Согласно актам и справкам сотрудников учреждения, на замечания тренер не реагировал и дать письменные объяснения отказывался. Хотя это не злостные нарушения, взыскания за них не погашены и не сняты досрочно.

После прибытия в колонию поощрений от администрации исправительного учреждения Протасовицкий не получал. Нарушения он не допускает только последние три месяца, отметили в постановлении.

В психологической характеристике говорится, у осужденного "возможно высокое сопротивление, пассивная агрессия, возможны нарушения правил внутреннего распорядка". По мнению суда, мер по заглаживанию причиненного вреда потерпевшим он, кроме извинений в суде, не предъявил.

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Протасовицкий в октябре 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука и устроили потасовку с главой департамента Минпромторга Денисом Паком.

В мае 2019 года суд признал их виновными в хулиганстве. Александр Кокорин и Протасовицкий получили по 1,5 года колонии, Мамаев и Кирилл Кокорин – по году и пяти месяцам.

В сентябре Мамаев и братья Кокорины по УДО покинули колонию в Белгородской области. За решеткой они провели 11 месяцев.