Фигуранту дела Кокорина и Мамаева отказали в УДО

Поделиться в социальных сетях:
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Клинцовский городской суд Брянской области отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, осужденного вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
"На выездном заседании в ИК № 6 суд рассмотрел ходатайство Протасовицкого об условно-досрочном освобождении. Оно отклонено, решение может быть обжаловано в суде вышестоящей инстанции", – передает агентство.
Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Также они участвовали в потасовке с главой департамента Минпромторга Денисом Паком.
Протасовицкий по решению суда отбывает наказание в Брянской области. Ему назначен год и пять месяцев лишения свободы. Его адвокат заявил, что у Протасовицкого не меньше оснований для удовлетворения ходатайства об УДО.
17 сентября Мамаев и братья Кокорины покинули колонию в Белгородской области. В мае суд приговорил Кокориных к 1,5 годам колонии общего режима, Мамаева – к году и 5 месяцам.
6 сентября 2019 года суд подтвердил решение о досрочном освобождении Мамаева, Кирилла и Александра Кокориных. В итоге они провели за решеткой 11 месяцев.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: