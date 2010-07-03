Фигуранту дела Кокорина и Мамаева отказали в УДО

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Клинцовский городской суд Брянской области отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, осужденного вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"На выездном заседании в ИК № 6 суд рассмотрел ходатайство Протасовицкого об условно-досрочном освобождении. Оно отклонено, решение может быть обжаловано в суде вышестоящей инстанции", – передает агентство.

Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Они избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Также они участвовали в потасовке с главой департамента Минпромторга Денисом Паком.

Протасовицкий по решению суда отбывает наказание в Брянской области. Ему назначен год и пять месяцев лишения свободы. Его адвокат заявил, что у Протасовицкого не меньше оснований для удовлетворения ходатайства об УДО.

17 сентября Мамаев и братья Кокорины покинули колонию в Белгородской области. В мае суд приговорил Кокориных к 1,5 годам колонии общего режима, Мамаева – к году и 5 месяцам.

6 сентября 2019 года суд подтвердил решение о досрочном освобождении Мамаева, Кирилла и Александра Кокориных. В итоге они провели за решеткой 11 месяцев.

