Психолог оценил состояние Кокорина и Мамаева

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Спортивный психолог Владимир Сафонов рассказал, как пребывание в тюрьме могло сказаться на состоянии Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Важно не заниматься подменой понятий. Будучи возрастными спортсменами, они воспринимают футбол как работу и средство достижения личных успехов, а не как спорт высших достижений", – цитирует эксперта RT.

Сафонов отметил, что 98% спортсменов топ-уровня разочаровываются в жизни после окончания карьеры, поскольку теряют возможность реализовать себя.

"Так что, пока есть силы и средства, они будут биться за возможность зарабатывать и быть в деле. На меньшее они не согласятся", – пояснил психолог.

Он считает, что Кокорин и Мамаев продолжат играть на профессиональном уровне еще два-три года.

Продолжат ли Мамаев и Кокорин спортивную карьеру



17 сентября Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл, освобожденные по УДО, покинули территорию исправительной колонии в Белгородской области.

В октябре 2018 года футболисты с друзьями стали участниками двух драк в Москве. Сначала они избили водителя одной из ведущих "Первого канала"Виталия Соловчука, а затем затеяли драку с главой департамента Минпромторга Денисом Паком.

В мае суд приговорил Кокориных к 1,5 годам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.