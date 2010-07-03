Адвокат Мамаева прокомментировал освобождение по УДО

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов поделился эмоциями после освобождения футболиста по УДО.
"Чувства и так понятны, что у нас с ним фактически двойной праздник: и освобождение, и день рождения, и возможность встретиться с семьей и со своими детьми. Поэтому здесь других чувств быть не может в данной ситуации", – рассказал Бушманов сайту Москва 24.
Адвокат также поделился, что еще не разговаривал с футболистом. Однако он выразил мнение, что Мамаев сам ответит на многие вопросы, касающиеся его спортивной карьеры, как только будет к этому готов.
17 сентября Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл, освобожденные судом условно-досрочно, покинули территорию исправительной колонии в Белгородской области.
В октябре 2018 года футболисты в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука и главу департамента Минпромторга Дениса Пака. В мае суд приговорил Кокориных к 1,5 годам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого – к году и 5 месяцам.
6 сентября 2019 года суд подтвердил решение о досрочном освобождении из колонии Павла Мамаева, Кирилла и Александра Кокориных. Заседание по прошению Протасовицкого об УДО пройдет 24 сентября в Брянской области, где он отбывает наказание.
Что ждет освобожденных по УДО Кокорина и Мамаева
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