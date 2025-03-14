Посольство РФ в Финляндии назвало приговор Тордену возмутительным и позорным

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Посольство РФ в Финляндии прокомментировало приговор россиянину Воиславу Тордену (настоящее имя – Ян Петровский. – Прим. ред.). В беседе с РИА Новости представитель дипмиссии заявил, что российская сторона возмущена решением суда и считает процесс "позорным судилищем".

"Вердикт финской фемиды не вызывает ничего, кроме глубокого возмущения и негодования. Предвзятость окружного суда города Хельсинки, вынесшего откровенно политизированный приговор российскому гражданину, очевидна. Позорное судилище, устроенное финским правосудием, логично вписывается в общую картину активного участия Финляндии в гибридной войне, развязанной Западом против России на Украине", – сказали в посольстве.

Окружной суд Хельсинки приговорил россиянина Воислава Тордена к пожизненному заключению за совершение военных преступлений при отягчающих обстоятельствах на Украине в 2014–2015 годах. С него сняли только одно обвинение.

Торден был задержан по запросу властей Украины в Финляндии в августе 2023 года. Он якобы являлся одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", которая могла быть связана с ЧВК "Вагнер". Украинские власти запросили его экстрадицию.

В декабре прошлого года суд в Финляндии заключил россиянина под стражу и отправил в тюрьму города Вантаа. Сам Торден свою вину не признал.