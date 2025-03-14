Суд в Финляндии приговорил россиянина Тордена к пожизненному заключению

Фото: 123RF/skycinema

Окружной суд Хельсинки приговорил россиянина Воислава Тордена (настоящее имя – Ян Петровский. – Прим. ред.) к пожизненному заключению за совершение военных преступлений при отягчающих обстоятельствах на Украине в 2014–2015 годах. Об этом рассказала его адвокат Наталья Мальгина.

"Приговор – пожизненное, сняли только одно обвинение", – сказала юрист в беседе с ТАСС.

Торден был задержан по запросу властей Украины в Финляндии еще в августе 2023 года. Он якобы являлся одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич", которая могла быть связана с ЧВК "Вагнер". Украинские власти запросили его экстрадицию.

В начале декабря того же года Верховный суд Финляндии потребовал выпустить его на свободу, так как оснований для нахождения мужчины под стражей не было. Вместе с тем в инстанции уточнили, что Тордена нельзя экстрадировать на Украину.

Однако суд заключил его под стражу и отправил в тюрьму города Вантаа. При этом сам Торден свою вину не признал. Позже россиянина обвинили в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгенской зоны и в военных преступлениях на Украине.