Суд продлил арест блогеру Шабутдинову

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Таганский районный суд Москвы продлил арест блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, который обвиняется в мошенничестве, до 16 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

"Постановлением Таганского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия и Шабутдинову Аязу Рифатовичу продлен срок содержания под стражей на срок 2 месяца", – говорится в сообщении.

Отмечается, что блогер проходит по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Ранее МВД РФ возбудило еще 7 уголовных дел по статье о мошенничестве в отношении Шабутдинова. Он обвиняется в совершении 50 корыстных тяжких преступлений.

29 января Мосгорсуд в ходе заседания отклонил жалобу защиты Аяза Шабутдинова на решение о продлении ему ареста по делу о мошенничестве. Решение первой инстанции оставили без изменения, поэтому блогер будет находиться в СИЗО.

Шабутдинова задержали в начале ноября прошлого года. Блогер подозревается в создании ложного впечатления у граждан об образовательных курсах по предпринимательской работе.

Таганский районный суд Москвы арестовал Шабутдинова. Ему предъявили обвинение по статье о мошенничестве. Адвокат обвиняемого Никита Апаликов рассказал, что за 2022 год блогер уплатил налоги в размере 40 миллионов рублей, что в 10 раз превышает сумму ущерба. В декабре суд решил оставить блогера в СИЗО до 16 февраля 2024 года.

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