Столичный суд продлил срок ареста американцу Татеру до 14 февраля

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мещанский суд Москвы продлил арест гражданину США Джозефу Татеру, который обвиняется в нападении на полицейского, до 14 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Татер обвиняется по части 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Американца арестовали в августе 2024 года. Срок ареста ему продлевали дважды.

Татер устроил дебош при заселении в гостиницу в Мещанском районе столицы после того, как ему отказали в регистрации из-за отсутствия миграционной карты. Представители отеля вызвали полицию, после прибытия правоохранителей американец ударил одного из них.

Татер заявил, что приехал в страну за политическим убежищем из-за преследований со стороны ЦРУ. Адвокат американца сообщил, что до ареста его подопечный находился в стране на законных основаниях – у него была виза.