Суд вернул в прокуратуру дело блогера Портнягина

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мещанский суд Москвы вернул дело блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина, который обвиняется в легализации денежных средств, в прокуратуру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные инстанции.

Решение было принято на заседании, которое началось с обсуждения данного вопроса. В качестве причины судья указал на нарушения в заявительном заключении и обязал прокуратуру их исправить.

Блогеру предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем, в апреле 2024 года. По версии следствия, в период с 2018 по 2020 год Портнягин вместе со своей супругой Екатериной не уплатил налоги на сумму свыше 124 миллионов рублей, после чего перевел более 63 миллионов рублей, полученных преступным путем, на счета третьих юрлиц.

Кроме того, в 2022 году Портнягина дала взятку в интересах коммерческой компании супруга. Однако в ходе расследования удалось полностью возместить ущерб на сумму свыше 186 миллионов рублей, в связи с чем было прекращено уголовное преследование по делу о налоговом преступлении.

Бизнесмена задержали в Ростове-на-Дону, а затем отправили под домашний арест. В октябре прошлого года суд отпустил Портнягина из-под домашнего ареста и изменил ему меру пресечения на запрет совершения определенных действий. Позже он снял с него налоговую задолженность на сумму свыше 40 миллионов рублей.

