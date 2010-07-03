Появилось видео с подозреваемым в убийстве девочки в Саратове из зала суда

Видео: СК РФ

СК опубликовал видео из зала суда, где арестовали жителя Саратова, подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы. Мужчину в наручниках заводят в помещение в сопровождении правоохранителя.

Избрание меры пресечения происходило в Энгельсе – городе, который расположен рядом с Саратовом, для обеспечения безопасности участников процесса, говорится в сообщении, размещенном на сайте Волжского районного суда Саратова. Заседание проходило в закрытом режиме, так как преступление было совершено в отношении ребенка.

Подозреваемый был арестован на два месяца.

"Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Девятилетняя девочка пропала утром 9 октября. В 7:30 по местному времени она вышла из своего дома и направилась в сторону школы, но так туда и не дошла. В ночь на 11 октября ребенка нашли мертвым: тело было спрятано в гаражах, недалеко от дома. В эту же ночь задержали и подозреваемого в убийстве – 35-летнего Михаила Туватина, который признал вину.



Суд арестовал подозреваемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове

Чтобы доставить его в участок, правоохранителям фактически пришлось пробиваться через разъяренную толпу местных жителей. После этого часть людей отправилась к отделу полиции Кировского района, куда, как стало известно, отвезли задержанного. Люди требовали, чтобы к ним вышло руководство отделения полиции и рассказало, что происходит. Правоохранители, в свою очередь, просили людей разойтись по домам.

Днем 11 октября официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила подробности расследования. По словам Туватина, несколько месяцев назад он приметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно присвоил помещение. 9 октября мимо гаража проходила девочка, она поинтересовалась, его ли это гараж. Мужчина подумал, что гараж мог принадлежать ее семье, поэтому, испугавшись разоблачения, убил ребенка.

После трагедии в Саратове возобновилась дискуссия о снятии запрета на смертную казнь для преступников. В интернете даже появилась соответствующая петиция, подписанная тысячами людей. Отмену моратория поддержали несколько депутатов Госдумы, уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя. В Кремле заявили, что вопрос о возвращении смертной казни в настоящее время не обсуждается.

В субботу, 12 октября, поисковый отряд "Лиза Алерт" опубликовал памятку, как обеспечить безопасность ребенка на улице, в общественных местах и при общении с незнакомцами.

