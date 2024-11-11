Мосгорсуд отменил приговор экс-послу Украины в Казахстане Врублевскому

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Мосгорсуд отменил приговор бывшему послу Украины в Казахстане Петру Врублевскому, который заочно осужден на шесть лет колонии за разжигание ненависти и вражды после призывов убивать русских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на апелляционное решение трех судей.

Материалы дела будут возвращены в Басманный суд Москвы на новое рассмотрение в другом составе.

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил Врублевского с занимаемой должности осенью 2022 года после слов экс-посла о том, что киевский режим "старается убить как можно больше русских, чтобы меньше пришлось убивать их детям".

В начале марта 2024 года московский суд заочно арестовал Врублевского на два месяца. А в конце августа Басманный суд заочно приговорил его к шести годам колонии с отбыванием наказания в колонии общего режима.