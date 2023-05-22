Казахстан отказался утвердить посла Украины из-за недостаточного профессионализма – СМИ

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Астана отказалась утвердить кандидатуру бывшего главы подконтрольной Киеву части ЛНР Сергея Гайдая на посту посла Украины в Казахстане, сообщает РИА Новости на иностранные СМИ.

"Как утверждают наши собеседники, казахская сторона мягко, но решительно дала понять, что хотела бы видеть на месте посла Украины в Казахстане профессионального дипломата", – уточняют журналисты.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил предыдущего посла в Казахстане Петра Врублевского осенью прошлого года. Такое решение было связано с заявлением Врублевского, что киевский режим "старается убить как можно больше русских, чтобы меньше пришлось убивать их детям".

В ответ МИД РФ вызвал посла Казахстана Ермека Кошербаева. Официальный представитель ведомства Мария Захарова высказала надежду на скорейшую высылку Врублевского из Казахстана и отметила, что УК страны предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет за разжигание национальной розни.

Позднее Врубельский принес извинения за свои слова и объяснил их повышенным эмоциональным состоянием.