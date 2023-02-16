Зеленский и Токаев поговорили по телефону впервые с июля 2022 года

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор впервые с июля 2022 года. Об этом информирует сайт президента Казахстана.

"По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств обсудили вопросы гуманитарных связей между Казахстаном и Украиной", – говорится в сообщении.

Ранее Владимир Путин и Токаев во время телефонных переговоров обсудили стратегическое партнерство двух стран.

В рамках беседы лидеры также затронули тему дальнейшей совместной деятельности в энергетической сфере.

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