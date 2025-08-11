Суд огласит приговор калининградским врачам Сушкевич и Белой 11 августа

Фото: ТАСС/Терещенко Михаил

Московский областной суд огласит основанный на обвинительном вердикте присяжных приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой по делу об убийстве новорожденного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Судебное заседание назначено на 11:00 по московскому времени. Отмечается, что в ходе прений сторон обвинение попросило суд приговорить Сушкевич к 9 годам колонии общего режима, Белую – к 9,5 года, а также запретить им заниматься врачебной деятельностью на 3 года. Присяжные по всем поставленным перед ними вопросам сочли вину врачей доказанной, решение было принято единогласно.

В Калининградском роддоме новорожденный умер осенью 2018 года. Младенец родился недоношенным – на 24-й неделе при весе 700 граммов и в крайне тяжелом состоянии.

Следствие установило, что исполняющая обязанности главврача Белая, чтобы не портить статистику и не тратить ресурсы больницы, отдала реаниматологу Сушкевич ввести малышу смертельную дозу магния сульфата.

В сентябре 2022 года Московский областной суд вынес врачам приговор в виде 9 и 9,5 года колонии общего режима, также им запретили работать по специальности после отбывания наказания в течение трех лет.

Действия Белой были квалифицированы судом как организация убийства малолетнего, действия Сушкевич – как исполнение убийства. Врачи не признали вину и настаивали на своем оправдании.

В октябре 2024 года Верховный суд РФ отправил на пересмотр дело Белой и Сушкевич. В декабре того же года суд отменил приговор врачам. Дело было рассмотрено заново с участием новой коллегии присяжных заседателей.