Суд арестовал замдиректора гимназии в Брянске после стрельбы в учреждении

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области"

Советский районный суд Брянска арестовал заместителя директора по административно-хозяйственной работе городской гимназии № 5 Ларису Католикову, где восьмиклассница устроила стрельбу. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Брянской области.

Об аресте женщины ранее ходатайствовал региональный главк Следственного комитета (СК) РФ. Ей предъявили обвинения в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц, по части 3 статьи 293 УК РФ.

"По версии следствия, Католикова ненадлежащим образом исполнила свои должностные обязанности по контролю за соблюдением пропускного режима, непосредственное исполнение которого было возложено на сотрудников частной охранной организации", – говорится в сообщении.

Согласно решению инстанции, Католикова будет находиться под домашним арестом до 7 февраля 2024 года.

Утром 7 декабря в брянской гимназии восьмиклассница устроила стрельбу. В результате трагедии погибла девочка и сама стрелявшая, а также пострадали пять человек.

Позже стало известно, что ученица стреляла из охотничьего ружья "Бекас-3", которое принадлежало ее отцу. Само оружие школьница пронесла в тубусе. По информации регионального главка МВД РФ, отец девочки хранил ружье в доме в соответствии с законом.

Позже в отношении мужчины возбудили дело по пункту "а" части 2 статьи 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства". Он не признал вину и отказался от дачи показаний.

