СК просит арестовать обвиняемого в нападении на Памфилову

14:50 (обновлено 09.09.2019 15:21)
14:50
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Фото: телеграм-канал "МК: срочные новости"
Следственный комитет России просит суд арестовать Бахыта Карабалаева, который обвиняется в нападении на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову. Об этом сообщила Агентству "Москва" пресс-секретарь Басманного суда столицы Юнона Царева.
По ее словам, следственные органы ходатайствуют о заключении Карабалаева под стражу сроком до 6 ноября. Как уточнила Царева, суд начнет рассматривать ходатайство СК в ближайшее время.
Инцидент произошел в ночь на 6 сентября. Около 01:30 в дом Памфиловой в подмосковной Истре забрался злоумышленник. Он проник на террасу через окно, ударил главу ЦИК электрошокером, а затем скрылся.
Возбуждено уголовное дело. Генпрокуратура передала его расследование из полиции в центральный аппарат СК РФ.
7 сентября МВД сообщило о задержании подозреваемого. Им оказался уроженец Казахстана Бахыт Карабалаев. По словам официального представителя СК Светланы Петренко, следователи еще до задержания получили доказательства причастности мужчины к нападению.
Сам Карабалаев рассказал, что приехал в Россию из Казахстана несколько лет назад. По его словам, он потерял документы и с тех пор живет в шалаше, а в дом главы ЦИК забрался, чтобы "найти какую-нибудь еду".
Памфилова рассказала о нападении на нее
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