Суд Дагестана арестовал экс-главу Сергокалинского района Омарова

Фото: телеграм-канал "Магомед Амирович"

Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров отправлен в СИЗО до 5 сентября по делу о легализации денежных средств и мошенничестве с использованием служебного положения. Такое решение принял Советский районный суд Махачкалы. Об этом ТАСС сообщили в Верховном суде республики.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде ареста Омарова. При этом в суде озвучили, что постановление может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Омаров был арестован на 10 суток за мелкое хулиганство 25 июня. По этой же статье его сыновей арестовали на 13 суток. По информации СМИ, его дети могли участвовать в теракте в республике.

Сам теракт произошел 23 июня, когда боевики напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале, а также обстреляли пост ДПС в Махачкале и автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала.

В результате погибли 22 человека, включая 17 полицейских и православного священника. В ходе проведения контртеррористической операции полицейские ликвидировали пятерых боевиков.

Позже одного из обвиняемых по делу о теракте арестовали на 2 месяца, а затем заключили под стражу еще троих человек, которых обвиняют в подготовке атаки.

После десятидневного ареста Омарова отпустили на свободу, однако через несколько дней вновь задержали по подозрению в совершении экономических преступлений.

