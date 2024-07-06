Экс-глава района Дагестана Омаров задержан по подозрению в экономических преступлениях

Фото: sergokala.ru

Силовики задержали бывшего главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, который накануне вышел на свободу, по подозрению в совершении экономических преступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Задержан экс-глава Сергокалинского района республики Магомед Омаров. В отношении него возбуждены уголовные дела по экономическим преступлениям", – говорится в сообщении.

Омаров был арестован на 10 суток за мелкое хулиганство. По этой же статье его сыновьям назначили административные аресты до 13 суток. По информации СМИ, его дети могли участвовать в теракте в республике.

Трагедия произошла 23 июня, когда боевики напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале, а также обстреляли пост ДПС в Махачкале и автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала.

В результате погибли 22 человека, включая 17 полицейских и православного священника. В ходе проведения контртеррористической операции полицейские ликвидировали пятерых боевиков.

