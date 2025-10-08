Квартира экс-губернатора Фургала выставлена на торги

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Росимущество выставило на торги квартиру бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала во Владивостоке. Об этом сообщает МК со ссылкой на данные портала государственной информационной системы "Торги".

Квартира общей площадью почти 77 квадратных метров имеет стартовую стоимость 20,146 миллиона рублей. Прием заявок продлится до 29 октября, а сами торги назначены на 6 ноября.

Основанием для торгов стало постановление приставов. Жилье реализуется с обременениями, так как в отношении него зарегистрированы 10 запретов на регистрационные действия и два ареста.

Кроме того, за квартирой числится задолженность более 132 тысяч рублей по коммунальным платежам и свыше 50 тысяч рублей по капремонту.

Фургал был задержан в 2020 году. По данным правоохранителей, он совершал преступления в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

В 2023 году суд присяжных признал его виновным в убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского и незаконном приобретении оружия. В результате Фургала осудили на 22 года заключения в колонии строгого режима.

Чиновник пытался оспорить решение, но Кассационный суд также оставил приговор в силе. Верховный суд России отказал в рассмотрении жалобы.