Кокорина и Мамаева доставили в суд

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Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы для оглашения им приговора, сообщает РИА Новости.

Спортсменов доставили в автозаке из СИЗО "Бутырка". Дожидаться заседания они будут в конвойном помещении. Ожидается, что суд начнет читать приговор через несколько часов.

Ранее прокурор запросила полтора года заключения для братьев Кокориных, а для остальных фигурантов дела – год и пять месяцев тюрьмы.

Так как футболистов арестовали 11 октября 2018 года, в СИЗО они провели почти семь месяцев. Но этот срок засчитывается как 10 с половиной месяцев, поскольку сутки, проведенные в изоляторе, приравниваются к полутора дням назначенного срока.

По данным следствия, в октябре 2018 года футболисты в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы.

Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а чуть позже, в "Кофемании" на Большой Никитской улице – главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Александр Кокорин ударил его стулом, полагает следствие.

Попытавшийся успокоить буйных молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.

Было возбуждено дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Затем его переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". На скамье подсудимых оказались все четверо мужчин.

Все подсудимые частично признали вину. Кокорин не признал вменяемую ему статью "Хулиганство" и ее пункт о предварительном сговоре, а также эпизод по статье "Побои" в случае с водителем Соловчуком. Таким образом, нападающий "Зенита" признал лишь факт драки с чиновником Паком. Мамаев также отверг обвинения в хулиганстве по сговору. Вину он признал лишь в драке с Соловчуком, но подчеркнул, что это было не из хулиганских побуждений.

6 мая Александру Кокорину и Павлу Мамаеву дали право на последнее слово. Мамаев извинился перед потерпевшими, "семьей и обществом". Он рассказал, что единственное, что он делает хорошо – это играет в футбол. Мамаев также сообщил, что хочет продолжить карьеру. Александр Кокорин также принес извинения и заявил, что уже наказан месяцами, проведенными в СИЗО. За себя и друзей он "по-человечески" попросил "не ломать судьбы ребят, дать им вернуться к семье, заниматься любимым делом".