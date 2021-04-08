Арестованный бизнесмен Шпигель пожаловался на тремор руки

Фото: пресс-служба Басманного суда
Глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель, находящийся в больнице следственного изолятора "Матросская Тишина", жалуется на тремор руки, рассказала РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ольга Дружинина.
"У Шпигеля очень плохо шевелится правая рука, его мучает тремор", – заявила она.
Борис Шпигель был арестован Басманным судом Москвы 23 марта. Он проходит по делу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.
31 марта Шпигель был госпитализирован из московского СИЗО № 4 в больницу "Матросской Тишины". По словам Дружининой, во время встречи с правозащитниками он пожаловался на состояние здоровья.
В заседании Мосгорсуда по рассмотрению жалобы защиты Шпигеля на его арест 6 апреля бизнесмен участвовал по видеосвязи из тюремной больницы.
Согласно версии следователей, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников. Речь идет о деньгах и иных ценностях на сумму, превышающую 31 миллион рублей.
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