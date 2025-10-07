Суд арестовал владельца склада по делу об отравлении алкоголем в Ленобласти

Фото: sledcom.ru

Октябрьский суд Санкт-Петербурга арестовал владельца склада, где хранился суррогатный алкоголь, от которого скончались жители Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, которая вместе со следствием ходатайствовала об избрании соответствующей меры пресечения.

По данным ведомства, 44-летний житель Санкт-Петербурга, который был фактическим руководителем склада в поселке Трубников Бор, организовал незаконный сбыт алкогольной и спиртосодержащей продукции. Соответствующие товары были обнаружены и изъяты.

Прокурор Ленобласти продолжает контролировать ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту организации незаконного сбыта алкогольной и спиртосодержащей продукции. Помимо этого, было возбуждено дело о халатности. Следователи планируют дать правовую оценку действиям и бездействию контролирующих органов.

Об отравлении людей суррогатным алкоголем в Ленобласти стало известно 26 сентября. По последним данным, из-за случившегося погибло 45 человек.

Сперва были задержаны 14 фигурантов. Спустя время появилась информация о задержании еще 3 человек, из которых двое – Владимир Терехов и Алекс-Владимир Нойманни – были отправлены в СИЗО. Последний частично признал вину.

Работа по установлению и задержанию всех причастных лиц продолжается. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся "из ряда вон выходящим" и призвал обратить особое внимание на эту проблему.