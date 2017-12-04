Эксперт прокомментировал требование назначить Улюкаеву 10 лет колонии

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Адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов "Князев и партнеры" Андрей Князев заявил, что экс-министру экономического развития Улюкаеву могут назначить срок как больше назначенных 10 лет лишения свободы, так и меньше.

По его словам, судья в этом случае ничем не скован. Обычно дают срок меньше, чем просил прокурор, пояснил Князев. Если суд согласится с этим обвинением, то, скорее всего, назначат 7–8 лет лишения свободы, считает Князев.

Он также отметил, что проблемы со здоровьем Улюкаева вряд ли существенно повлияют на решение. Адвокат пояснил, что список смягчающих обстоятельств расписан не полностью. "Любые из них могут быть признаны судом, из таких, которые обязательные, – инвалидность, например, смягчение наказания при признании своей вины. Обычно это не влияет так сильно, как, например, назначение условного срока вместо реального", – цитирует Князева RT. Он заключил, что наказание могут дать не максимальное, а немного меньше.

Прокурор просил суд приговорить к 10 годам колонии строгого режима и назначить штраф 500 миллионов рублей. Кроме того, Улюкаева могут лишить орденов и званий. Из обвинения прокурор попросил исключить квалифицирующий признак "вымогательство" и квалифицировать преступление как получение взятки.

Алексея Улюкаева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере – два миллиона долларов. Ему грозит штраф в размере от трех до пяти миллионов рублей или от 80-кратной до 100-кратной суммы взятки, либо лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

По версии следствия, бывший министр получил взятку за положительную оценку, позволившую "Роснефти" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефти" в размере 50 процентов. Улюкаев обвинений не признает и утверждает, что это провокация. Прокурор отметил, что у Сечина не было оснований для оговора и провокации экс-министра. Гособвинение считает его вину доказанной.

Защита Улюкаева просит суд об оправдательном приговоре для него. Адвокат объяснил, что экс-министр не мог требовать взятки у Игоря Сечина за положительное заключение, поскольку не мог решать вопрос о приватизации "Башнефти.

Главе "Роснефти" четыре раза отправляли повестку в суд, но тот не являлся. Экс-министр экономического развития выступит с последним словом в суде 7 декабря.