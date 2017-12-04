Гособвинение считает вину Улюкаева доказанной

4 декабря, 11:57
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Гособвинение считает полностью доказанной вину экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева в вымогательстве у главы "Роснефти" Игоря Сечина $2 млн, передает ТАСС.
"Улюкаев лично получил от Сечина сумку с деньгами и был задержан. В судебном заседании были исследованы доказательства, подтверждающие вину Улюкаева", – заявил прокурор.
Прения сторон начались 4 декабря в Замоскворецком суде Москвы.
По версии следствия, подсудимый получил взятку в размере двух миллионов долларов за положительное заключение министерства касательно приобретения "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти".
Улюкаев вину не признает. Экс-министр думал, что в переданной Сечиным в день задержания сумке лежало вино. Он подчеркнул, что никогда не требовал взятку от Сечина. Подсудимый обвинил главу "Роснефти" в ложном доносе.
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