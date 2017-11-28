Суд отказался оглашать показания Сечина

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Замоскворецкий суд отказался оглашать показания главного свидетеля по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева главы "Роснефти" Игоря Сечина.

Просьбу озвучила сторона гособвинения. Защита Улюкаева была против и просила вызвать свидетеля в суд. Стороны не достигли согласия, поэтому ходатайство гособвинения не удовлетворили, сообщает Агентство "Москва".

Сечин четвертый разне пришел на заседание. Защита не стала требовать отправки очередной повестки.

По версии следствия, подсудимый получил взятку в размере двух миллионов долларов за положительное заключение министерства касательно приобретения "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти".

Улюкаев вину не признает. Экс-министр думал, что в переданной Сечиным в день задержания сумке лежало вино. Он подчеркнул, что никогда не требовал взятку от Сечина. Подсудимый обвинил главу "Роснефти" в ложном доносе.