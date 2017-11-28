Сумку с 2 млн долларов по делу Улюкаева взвесят в суде

28 ноября, 14:41
Фото: ТАСС/Ольга Сиверкина
Сумку с двумя миллионами долларов, которые глава "Роснефти" Игорь Сечин передал бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву, взвесят в качестве следственного эксперимента.
Просьбу озвучил прокурор Борис Непорожный, сообщает "Газета.ру". По его словам, вес сумки с деньгами обсуждался не раз. Этот факт требует проверки, так как значим для уголовного дела, пояснил прокурор. Судья Лариса Семенова поинтересовалась, есть ли такая сумма денег, на что Непорожный ответил утвердительно.
Ранее психолог Виктор Кисляков рассказал о результатах психолого-лингвистической экспертизы. Согласно анализу, между Улюкаевым и Сечиным были теплые, дружеские отношения на момент их встречи в офисе компании. При получении сумки от главы "Роснефти" Улюкаев вел себя естественно. Он показал себя как человек, ориентирующийся в ситуации и понимающий предмет обсуждения, считает эксперт.
По версии следствия, подсудимый получил взятку в размере двух миллионов долларов за положительное заключение министерства касательно приобретения "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти". Улюкаев вину отрицает. Экс-министр думал, что в переданной Сечиным в день задержания сумке лежало вино, утверждает он. Улюкаев подчеркнул, что никогда не требовал взятку от Сечина, и обвинил его в ложном доносе.
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