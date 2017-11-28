Улюкаев и Сечин проявляли заботу по отношению друг к другу – эксперт

28 ноября, 13:32
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Эксперт-психолог Виктор Кисляков заявил, что между главой "Роснефти" Игорем Сечиным и экс-министром экономического развития Алексеем Улюкаевым были теплые отношения на момент их встречи в офисе компании.
Такие выводы он сделал на основе комплексной психолого-лингвистической экспертизы: использовались аудио- и видеозаписи, копии допроса Сечина, протокол осмотра места происшествия. Специалист утверждает, что между Улюкаевым и Сечиным сложились неофициальные, дружеские отношения. "Это проявление теплоты и заботы в общении, судя по тому, как они комплементарно высказывались, это не конкуренция, а, скорее, кооперация", – приводит слова эксперта Агентство "Москва". Он утверждает, что в отношениях было взаимопонимание. Никто не представлял себя лидером, они были равноправны.
Психолог также рассказал, что при получении сумки от Сечина Улюкаев вел себя естественно. Он показал себя как человек, ориентирующийся в ситуации и понимающий предмет обсуждения, уточнил эксперт.
27 ноября Сечин не пришел на заседание в четвертый раз. Но защита больше не требовала отправки очередной повестки.
Улюкаев вину отрицает. Он рассказал о подарках Сечина – фамильных часах и макете буровой вышки. Экс-министр думал, что в переданной Сечиным в день задержания сумке лежало вино. Он подчеркнул, что никогда не требовал взятку от Сечина. Улюкаев обвинил главу "Роснефти" в ложном доносе.
По версии следствия, подсудимый получил взятку в размере двух миллионов долларов за положительное заключение министерства касательно приобретения "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти".
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