Улюкаев признался в отсутствии плохого настроения

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Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев во время очередного заседания в Замоскворецком суде заявил, что у него не бывает плохого настроения.

"Настроение очень хорошее, у меня плохого не бывает. У меня бывает хорошо и очень хорошо", – цитирует Улюкаева Агентство "Москва".

Экс-министр рассказал, что на данный момент ничего не читает, и отказался раскрыть название своей книги "про хорошую жизнь". Улюкаев добавил, что не собирается ее продавать, а будет менять.

На судебном заседании пройдут прения сторон, в ходе которых гособвинение назовет срок наказания для Улюкаева. Гособвинение уже заявило, что считает вину экс-министра в вымогательстве полностью доказанной.

Адвокатам и подсудимому предстоит выступить с последним словом, после чего судья Лариса Семенова удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

Следствие обвиняет Улюкаева в получении 2 миллионов долларов за выданную Минэкономразвития РФ положительную оценку, позволившую "Роснефти" провести сделку по приобретению госпакета акций компании "Башнефть" в размере 50 процентов.

Улюкаева задержали в ноябре 2016 года, с тех пор он находится под домашним арестом. В этот же день Владимир Путин подписал указ о его освобождении от должности министра в связи с утратой доверия.