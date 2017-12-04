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Происшествия

4 декабря, 12:51

Прокурор просит приговорить Улюкаева к 10 годам лишения свободы

суды Алексей Улюкаев

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Гособвинение просит суд приговорить бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева к 10 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.

За получение взятки ему грозит штраф от трех до пяти миллионов рублей или в размере от 80-кратной до 100-кратной суммы взятки, либо лишение свободы на срок от восьми до 15 лет, сообщает Агентство "Москва". Прокурор также попросил исключить из обвинения квалифицирующий признак "вымогательство" и квалифицировать преступление как получение взятки.

Гособвинение считает вину Улюкаева полностью доказанной. Прокурор заявил, что в суде исследовали все доказательства вины экс-министра.

По версии следствия, подсудимый получил взятку в размере двух миллионов долларов за положительное заключение министерства насчет приобретения "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти".

Улюкаев вину не признает. Он полагал, что в переданной Сечиным в день задержания сумке лежало вино. Он подчеркнул, что никогда не требовал взятку от Сечина и обвинил главу "Роснефти" в ложном доносе. Прокурор же заявил, что у Сечина не было оснований для оговора и провокации Улюкаева. Главе "Роснефти" несколько раз отправляли повестку в суд, но тот не являлся.

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