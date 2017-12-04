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Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев выступит с последним словом в суде 7 декабря.

"Прения сторон продолжатся 7 декабря в 10:00", – цитирует судью Ларису Семенову Агентство "Москва".

Должны будут выступить адвокат Виктория Бурковская и сам подсудимый. Защитник не смогла явиться в суд 4 декабря из-за болезни. После всех выступлений судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

Алексея Улюкаева обвиняют в получении взятки в особо крупном размере – два миллиона долларов. За инкриминируемое преступление ему грозит штраф в размере от трех до пяти миллионов рублей или от 80-кратной до 100-кратной суммы взятки, либо лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. Прокурор попросил присудить обвиняемому срок в 10 лет.

Предполагается, что экс-министр получил взятку за положительную оценку, позволившую ПАО "НК "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть" в размере 50 процентов.

Во время суда были заслушаны показания водителя Улюкаева и других свидетелей, а также продемонстрирована сумка с деньгами. Сам бывший чиновник обвинений не признает и утверждает, что против него совершили провокацию.