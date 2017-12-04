Адвокаты Улюкаева просят суд оправдать его

4 декабря, 14:02
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Защита бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева просит суд об оправдательном приговоре для него.
По словам адвоката Тимофея Гриднева, экс-министр не мог требовать взятки у Игоря Сечина за положительное заключение, поскольку не мог решать вопрос о приватизации "Башнефти", сообщает Агентство "Москва".
Прокурор просил суд приговорить к 10 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей. Он также попросил исключить из обвинения квалифицирующий признак "вымогательство" и квалифицировать преступление как получение взятки. Вину бывшего министра считают полностью доказанной.
Улюкаева задержали в ноябре 2016 года и поместили под домашний арест. Президент России Владимир Путин подписал приказ о его освобождении от должности.
По версии следствия, подсудимый получил два миллиона долларов за положительное заключение министерства насчет приобретения "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти". Улюкаев вину отрицает. Он считал, что в переданной Сечиным в день задержания сумке было вино. Экс-министр подчеркнул, что никогда не требовал взятку от Сечина и обвинил главу "Роснефти" в ложном доносе.
Прокурор же отметил, что у Сечина не было оснований для оговора и провокации Улюкаева. Главе "Роснефти" четыре раза отправляли повестку в суд, но тот не приходил.
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