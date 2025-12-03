Форма поиска по сайту

03 декабря, 12:47

Политика

Суд приговорил Фургала к 23 годам колонии по второму делу

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Бабушкинский суд Москвы приговорил к 23 годам колонии бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по второму уголовному делу. В совокупности с предыдущим приговором общий срок составил 25 лет, сообщает РИА Новости.

Назначить такое наказание по делу о хищении более 2 миллиардов рублей у МСП-Банка ранее попросил прокурор. Он также призвал суд назначить экс-губернатору штраф в 11 миллионов рублей и ограничить ему свободу на 2 года после отбытия основного наказания.

Вместе с тем суд сохранил арест на доли Фургала в фирмах и ружья.

Экс-чиновника задержали в 2020 году. На тот момент его подозревали в покушении на убийство. В 2023-м Фургала признали виновным в убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского и незаконном приобретении оружия. Позже суд приговорил его к 22 годам колонии строгого режима.

Фургал попытался оспорить решение, однако Кассационный суд оставил приговор в силе. Верховный суд России тоже отказался рассматривать жалобу.

