Адвокат пасынка Стаса Намина обжаловал избрание ему ареста

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Адвокат пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Микояна, которого обвиняют в убийстве брата и его бабушки, обжаловал избрание ему ареста. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Истринский городской суд Московской области.

Отмечается, что апелляция была отправлена по почте, поэтому представитель защиты не нарушила срок ее подачи. Дату рассмотрения жалобы в Московском областном суде назначат на следующей неделе.

Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранениями нашли в частном доме в Истре утром 19 октября. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Также на телах специалисты обнаружили травмы, нанесенные молотком.

Позднее стало известно, что подозреваемым в убийстве является Микоян. Полицейские задержали его. Мужчина признался в содеянном. Суд арестовал его до 18 декабря.

После случившегося Намин назвал пасынка "отморозком". Музыкант признался, что тот всегда был "мерзким человеком", "недостойным и низким".

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