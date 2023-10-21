Роберт Де Ниро принес соболезнования Намину в связи с гибелью сына

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Голливудский актер Роберт Де Ниро выразил соболезнования музыканту Стасу Намину в связи с гибелью его сына Артема Микояна. Об этом со ссылкой на пресс-службу Центра Стаса Намина сообщает ТАСС.

"Роберт Де Ниро выразил соболезнования Стасу Намину в связи с гибелью сына. Артем Микоян работал со знаменитыми кинодеятелями Голливуда", – указано в сообщении.

Соболезнования музыканту также прислали и многие другие кинодеятели, в том числе режиссер-документалист Джим Браун.

Пресс-служба отметила, что сын музыканта занимался живописью и участвовал в различных выставках в России и за рубежом. Микоян закончил факультет кинематографии в Нью-Йоркском университете, а практику проходил в компании "Требеко" у Де Ниро.

Ранее стало известно, что суд арестовал 39-летнего пасынка Намина Романа Микояна, которого обвиняют в убийстве сводного брата и его бабушки.

Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранениями нашли в частном доме в Истре утром 19 октября.

Полицейские впоследствии задержали Романа Микояна по подозрению в убийстве. Мужчина признался в содеянном.

СК РФ опубликовал кадры допроса Романа Микояна, убившего брата и бабушку