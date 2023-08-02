Верховный суд РФ оставил в силе приговор экс-советнику главы "Роскосмоса" Сафронову

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Верховный суд РФ оставил в силе приговор журналисту и бывшему советнику гендиректора "Роскосмоса" Ивану Сафронову, который получил 22 года колонии за госизмену. Об этом сообщает РИА Новости.

"Приговор суда оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения", – объявил во время оглашения решения судья.

Сафронова задержали в июле 2020 года. Было установлено, что он передавал другим странам секретные данные, касающиеся в том числе военно-технического сотрудничества и безопасности РФ. От сделки со следствием журналист отказался.

В сентябре 2022 года суд признал Сафронова виновным в госизмене и приговорил к 22 годам колонии строгого режима. Также мужчине назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. Заседание по делу проходило в закрытом режиме.

В июне этого года стало известно, что экс-советник главы "Роскосмоса" подал в Вреховный суд жалобу на приговор.



Сафронову назначили 22 года колонии строгого режима за госизмену