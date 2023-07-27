Суд приговорил к 15 годам колонии двух украинских агентов по обвинению в шпионаже

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Суд назначил наказание двум украинским агентам в виде 15 лет лишения свободы за шпионаж, рассказали в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Имена осужденных не приводятся. Однако в ЦОС уточнили, что речь идет об агентах Украины, которые были задержаны правоохранителями еще в прошлом году. Их обвиняли в шпионской деятельности, причастности к гибели солдат ВС РФ и ликвидации военной техники.

"Суд приговорил двух агентов украинской разведки к лишению свободы сроком на 15 лет каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала агента военной разведки Украины, совершившего 23 февраля подрыв железнодорожных путей в Бахчисарайском районе Крыма.

Позднее силовики поймали украинских диверсантов, которые должны были осуществлять лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС. Сообщалось, что украинских боевиков обучали в Германии британские инструкторы.

В Сети появилось видео с допросом одного из задержанных, на котором тот рассказал о подготовке и целях диверсионной группы.



ФСБ разоблачила сеть украинских агентов, которые готовили взрывы в Крыму