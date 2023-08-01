Суд в Краснодаре приговорил россиянина к 12 годам колонии за госизмену

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Гражданина России приговорили к 12 годам тюремного заключения по делу о государственной измене в пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Вступил в законную силу приговор Краснодарского краевого суда в отношении гражданина РФ Катрычко Артура Геннадьевича, 1988 года рождения, приговоренного к 12 годам", – говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"). По данным следователей, россиянин осуществлял незаконную деятельность в интересах Украины. Согласно решению суда, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

До этого по подозрению в госизмене арестовали жителя Санкт-Петербурга. Речь идет о Вячеславе Луторе. Лефортовский суд Москвы также подтвердил участие гражданина в террористической организации.



Подозреваемый в госизмене задержан в Хабаровском крае